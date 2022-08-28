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«Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» в матче 18-го тура женской Суперлиги

«Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» в матче 18-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 28 августа, на стадионе академии «Краснодара» прошёл матч 18-го тура женской Суперлиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 27-й минуте открыла Вероника Куропаткина. На 42-й минуте Екатерина Пантюхина не реализовала пенальти, однако второй мяч «Зенита» всё же случился: Елизавета Семёнова в концовке матча установила окончательный счёт — 2:0 в пользу «Зенита».

«Зенит» (Санкт-Петербург) набрал 46 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице женской Суперлиги. «Краснодар» с 20 очками остаётся на пятой позиции.

Результаты остальных матчей дня:

«Енисей» – «Звезда-2005» 1:2;
«Чертаново» – «Рязань-ВДВ» 1:1;
«Рубин» – «Ростов» 0:0.

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