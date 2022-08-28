«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: Хоселу сравнял счёт в конце первого тайма

Сегодня, 28 августа, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне местный «Эспаньол» в матче 3-го тура испанской Примеры принимает мадридский «Реал». Стартовый свисток Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 23:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте Орельен Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.

Хоселу сравнивает счет в матче. Видеоролик:

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В концовке первого тайма Хоселу получил мяч в чужой штрафной и первым ударом не смог переиграть Куртуа. Но на этом атака хозяев не закончилась. От бельгийского голкипера мяч отскочил точно в спину Милитао, а от него уже на ногу Хоселу, и этим рикошетом нападающий хозяев смог воспользоваться в полной мере, со второй попытки восстановив равновесие в счёте.