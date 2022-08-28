«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: Хоселу сравнял счёт в конце первого тайма

Сегодня, 28 августа, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне местный «Эспаньол» в матче 3-го тура испанской Примеры принимает мадридский «Реал». Стартовый свисток Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 23:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 13-й минуте Орельен Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.
Хоселу сравнивает счет в матче. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В концовке первого тайма Хоселу получил мяч в чужой штрафной и первым ударом не смог переиграть Куртуа. Но на этом атака хозяев не закончилась. От бельгийского голкипера мяч отскочил точно в спину Милитао, а от него уже на ногу Хоселу, и этим рикошетом нападающий хозяев смог воспользоваться в полной мере, со второй попытки восстановив равновесие в счёте.
- 29 августа 2022
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:32
-
22:26
-
22:19
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
21:57
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03