«Хочешь кокнуть во время матча?» Маркевич призвал 77-летнего Луческу уйти из «Динамо»

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал разгромное поражение киевского «Динамо» от «Днепра-1» (0:3) в матче 2-го тура чемпионата Украины.

«Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – в «Динамо» полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть.

Давно всё нужно менять. Абсолютно всё – учитывая и руководство. «Динамо» – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно, специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков «Динамо», у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чём думают футболисты.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь кокнуть на скамейке во время матча? Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идёт и не позорится», — приводит слова Маркевича ua.tribuna.com.