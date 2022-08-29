Голы Бензема на 88-й и 90+10-й минутах принесли «Реалу» победу над «Эспаньолом»

Вчера, 28 августа, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне местный «Эспаньол» в матче 3-го тура испанской Примеры принимал мадридский «Реал». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса ознаменовал победу «Реала» со счётом 3:1.

На 13-й минуте Орельен Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.

Гол Винисиуса в матче с «Эспаньолом». Видеоролик:

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В концовке первого тайма Хоселу получил мяч в чужой штрафной и первым ударом не смог переиграть Куртуа. Но на этом атака хозяев не закончилась. От бельгийского голкипера мяч отскочил точно в спину Милитао, а от него уже на ногу Хоселу, и этим рикошетом нападающий хозяев смог воспользоваться в полной мере, со второй попытки восстановив равновесие в счёте.

Хоселу сравнивает счет в матче. Видеоролик:

На 88-й минуте Карим Бензема забил второй гол «Реала». Отметим, что на 90+7-й минуте «Реал» остался в большинстве после удаления вратаря Бенжамена Лекома, а спустя три минуты Бензема оформил дубль и установил окончательный счёт матча.

Бензема поражает ворота «Эспаньола» с передачи Родриго.

Бензема забивает в ворота полевого игрока «Эспаньола».