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«Челси» выбрал нападающего «Кристал Пэлас» Заху в качестве альтернативы Обамеянгу

«Челси» выбрал нападающего «Кристал Пэлас» Заху в качестве альтернативы Обамеянгу
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Лондонский «Челси» в качестве альтернативы для усиления линии нападения выбрал форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заху. Как сообщают журналисты издания The Guardian, синие уже проводили переговоры по игроку.

Однако главной трансферной целью «Челси» в атаку является форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг. По сведениям источников, Заха является разумной альтернативой. Так как контракт ивуарийца с клубом истекает летом следующего года, он может быть доступен для «Челси» по разумной цене.

Уилфрид Заха перешёл в «Кристал Пэлас» из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги нападающий провёл 33 игры, в которых отличился 15 голами (в том числе пятью с пенальти) и одной голевой передачей. В этом сезоне Заха сумел отличиться тремя голами в трёх проведённых играх за «орлов».

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