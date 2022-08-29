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«Манчестер Юнайтед» сократил Роналду зарплату на 25%. Португалец раздражён этим решением

«Манчестер Юнайтед» сократил Роналду зарплату на 25%. Португалец раздражён этим решением
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Зарплата нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сокращена на 25%, сообщает Daily Mail.

По данным источника, согласно контракту Роналду, его зарплата в клубе была снижена из-за того, что клуб по итогам прошлого сезона чемпионата Англии не попал в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» активировал эту опцию, однако, сам Роналду недоволен решением клуба о сокращении зарплаты, несмотря на что, что забил 18 голов в прошлом сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Одним из вариантом продолжения карьеры португальского нападающего называется «Наполи». Роналду может перейти в итальянский клуб на правах аренды.

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