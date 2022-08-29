Зинченко отреагировал на победу «Арсенала», опубликовав пост в социальных сетях

25-летний украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о победе «канониров» в матче четвёртого тура чемпионата Англии над «Фулхэмом» (2:1).

«До конца! Молодцы, парни! Как вам спалось после такой победы, «канониры»?» — гласит публикация Зинченко в одной из социальных сетей.

Отметим, что Зинченко пропустил этот матч из-за повреждения. Для «Арсенала» эта победа стала четвёртой кряду со старта турнира – они являются единоличными лидерами английской Премьер-лиги, набрав 12 очков. Ближайшим преследователем «Арсенала» является «Манчестер Сити» (10).

В следующем туре «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Астон Виллу» Стивена Джеррарда. Встреча пройдёт в среду, 31 августа, начало – 21:30 мск.