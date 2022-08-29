Богомол следил за матчем с поля, Карпин проверял жир у Дивеева. Фото с «Ростов» — ЦСКА

28 августа в Ростове на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграл с ЦСКА. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал в матче ничью — 0:0.
Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о совместной работе с главным тренером команды Валерием Карпиным. По словам нападающего, наставник ростовчан иногда ярко проявляет эмоции.
«Страшен ли Карпин в гневе? Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.
Бывает, на эмоциях бутылки летают. Уворачиваюсь? Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем всё спокойно и ничего вообще не говорить», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
Лучшие кадры с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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