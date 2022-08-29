Тренер вратарей «Зенита»: Хайкин хотел вновь приехать в Россию

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал о том, что российский голкипер «Будё‐Глимта» Никита Хайкин хотел вновь вернуться в Россию.
«Вот он как раз нашёл свою команду. Хотя до этого сколько клубов прошёл? И нигде не заиграл. Где‑то был третьим, четвертым. А теперь на своём месте. Молодец, очень рад за него.
Мы кстати, с Кафановым про него как‑то разговаривали. Хайкин же хотел вновь в Россию приехать. Но Виталий Кафанов сказал ему: «У тебя же все хорошо в Норвегии, играй там». Тем более, твой клуб в еврокубках. Так зачем искать добра от добра?», – приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».
Никита Хайкин перешёл в норвежский клуб 11 марта 2019 года. Хайкин вместе с командой является двукратным победителем чемпионата Норвегии. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,5 млн.
- 29 августа 2022
-
06:24
-
06:23
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:41
-
05:38
-
05:30
-
05:28
-
05:21
-
04:58
-
04:52
-
04:37
-
04:35
-
04:25
-
04:19
-
04:03
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:13
-
02:03
-
01:57
-
01:40
-
01:13
-
00:59
-
00:58
-
00:44
-
00:25