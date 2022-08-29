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Тренер вратарей «Зенита»: Хайкин хотел вновь приехать в Россию

Тренер вратарей «Зенита»: Хайкин хотел вновь приехать в Россию
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал о том, что российский голкипер «Будё‐Глимта» Никита Хайкин хотел вновь вернуться в Россию.

«Вот он как раз нашёл свою команду. Хотя до этого сколько клубов прошёл? И нигде не заиграл. Где‑то был третьим, четвертым. А теперь на своём месте. Молодец, очень рад за него.

Мы кстати, с Кафановым про него как‑то разговаривали. Хайкин же хотел вновь в Россию приехать. Но Виталий Кафанов сказал ему: «У тебя же все хорошо в Норвегии, играй там». Тем более, твой клуб в еврокубках. Так зачем искать добра от добра?», – приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».

Никита Хайкин перешёл в норвежский клуб 11 марта 2019 года. Хайкин вместе с командой является двукратным победителем чемпионата Норвегии. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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