11 россиян выступят в еврокубках. Чего ждать Черчесову, Головину, Хайкину и остальным

Завершились жеребьевки трёх главных европейских Кубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. И в каждом из турниров при отсутствии клубов РПЛ выступят российские игроки. Наибольшее представительство – в Лиге конференций, там шесть потенциальных героев. В Лиге Европы – три игрока плюс Станислав Черчесов с «Ференцварошем». А в Лиге чемпионов страну представит Андрей Лунёв, хотя вряд ли он хотя бы раз окажется в воротах «Байера».

Но обо всём по порядку.

«Байеру» повезло с группой, у них хороший шанс на плей-офф

Немецкая команда начала сезон с трёх поражений, но вряд ли тенденция продолжится. Не просто так по итогам прошлого «Байер» получил прямую путевку в Лигу чемпионов. Состав глобально не изменился, обошлись без распродажи, так что постепенно будут выкарабкиваться наверх. Еврокубок может помочь в этом – ведь удалось обойтись без топ-соперников. «Атлетико» страдает без нападающих и вряд ли в этом сезоне сможет бороться за что-то значительное, «Порту» страдает от продаж лидеров, «Брюгге» – от того же самого. Поэтому наверняка за первые два места поборются как раз Мадрид и Леверкузен.

Лунёв Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Правда, российский след в этой истории вряд ли останется. Вратарь Андрей Лунёв через месяц вернётся после травмы, но, скорее всего, на скамейку запасных. У голкипера слишком уж мало шансов побороться за место в основе с финном Градецки.

Команда Черчесова сыграет с «Монако» Головина и «Црвеной Звездой» Пруцева

Самое мощное российское представительство в Лиге Европы оказалось в группе H. Туда попали «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, «Монако» с Александром Головиным в составе и «Црвена Звезда», куда недавно перешёл Егор Пруцев. К ним добавили «Трабзонспор» – у турок ещё есть несколько дней, чтобы добавить к себе какого-нибудь россиянина.



«Отличная ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», – сказал по итогам жеребьевки «Чемпионату» Александр Головин.



Лучшей характеристики для этих четырёх команд, каждая из которых боролась за место в Лиге чемпионов, просто не придумать.

Головин Фото: ANP via Getty Images

А вот слова Черчесова для «Чемпионата»:



«Хорошая и сильная группа. «Црвена», «Трабзонспор», «Монако» играли в квалификации Лиги чемпионов. Простых игр не будет, очень интересный квартет. Сейчас готовимся к игре чемпионата, а дальше будем собирать информацию.



С Головиным пока сообщениями не обменялся. Но футбольный мир тесен. В любом случае с кем-то, да пересеклись бы. Сейчас отдыхаем после игры. Да, проиграли, хотя должны были выиграть, но пропустили на последней минуте со стандарта. Зато дали отдохнуть основе, провели ротацию», – отметил тренер.

Ещё один россиянин – вратарь «Будë-Глимт» Никита Хайкин попал в сложную ситуацию. Среди соперников его команды «Арсенал», ПСВ и «Цюрих». И если со швейцарцами ещё можно будет побороться за третье место, то вот с первыми двумя клубами куда сложнее.

Съездит ли Кокорин в Турцию?

В Лиге конференций тоже достаточное число россиян. Самое громкое имя – Александр Кокорин. Он тренируется с «Фиорентиной», но не факт, что попадёт в заявку на турнир. Однако если это случится, его ждут интересные путешествия – например, в Турцию на игру с «Истамбулом». Ещё в их группе шотландский «Хартс» и латвийский РФШ.

Кокорин Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Хапоэль» из Беэр-Шевы, куда недавно перешёл Магомед-Шапи Сулейманов, сыграет с «Вильярреалом», «Аустрией» и польским «Лехом», а Владислав Лёвин из «Словацко» с «Партизаном», «Кёльном» и «Ниццей».



Вратарь Александр Васютин, принадлежащий «Зениту», в составе шведского «Юргордена» может выйти на поле против «Гента», «Мольде» и «Шэмрок Роверс». Ещё один россиянин, воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, был в шаге от группы Лиги Европы. Но смазал ключевой пенальти в послематчевой серии в игре с «Шерифом». Теперь его ереванский «Пюник» сразится с «Базелем», «Слованом» и «Жальгирисом».

Ещё два россиянина теоретически могут попасть в заявку на турнир – Никита Иосифов уже дебютировал за первую команду «Вильярреала». А в системе братиславского «Слована» выступает полузащитник Кирилл Никитин. Но он вряд ли сыграет в этом розыгрыше Лиги конференций.