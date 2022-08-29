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Сперцян не согласился, что матч с «Торпедо» был лёгкой прогулкой для «Краснодара»

Сперцян не согласился, что матч с «Торпедо» был лёгкой прогулкой для «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу команды над «Торпедо» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Почему это была не лёгкая прогулка? Потому что было видно, как нам было тяжело, особенно во втором тайме, когда мы вышли с перерыва. Забили тоже два. Но было видно, как тяжело двигаемся. Не знаю даже, с чем это связано. Может, усталость какая‑то. Может, «Торпедо» так нас чуть придавило. Очень много ошибок у нас было в передачах, брака, было тяжело.

Гол со штрафного? Тренируем, так получилось!» — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

22-летний Сперцян в семи матчах нынешнего сезона забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его соглашение с «Краснодаром» истекает в 2026 году.

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