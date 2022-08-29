Сперцян не согласился, что матч с «Торпедо» был лёгкой прогулкой для «Краснодара»
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу команды над «Торпедо» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Почему это была не лёгкая прогулка? Потому что было видно, как нам было тяжело, особенно во втором тайме, когда мы вышли с перерыва. Забили тоже два. Но было видно, как тяжело двигаемся. Не знаю даже, с чем это связано. Может, усталость какая‑то. Может, «Торпедо» так нас чуть придавило. Очень много ошибок у нас было в передачах, брака, было тяжело.
Гол со штрафного? Тренируем, так получилось!» — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».
22-летний Сперцян в семи матчах нынешнего сезона забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его соглашение с «Краснодаром» истекает в 2026 году.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
07:23
-
07:09
-
07:00
-
06:59
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:23
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:41
-
05:38
-
05:30
-
05:28
-
05:21
-
04:58
-
04:52
Партнерский контент