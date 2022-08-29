Олусегун: задача «Краснодара» — стать чемпионом РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что задача его команды — стать чемпионом Российской Премьер-Лиги. По словам нигерийца, футболисты краснодарской команды усердно тренируются и верят в достижение своей цели.
«Краснодар» уверен в своих силах. Мы тренируемся очень усердно, верим в себя. Наша главная цель — стать чемпионом РПЛ», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков в семи турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Столько же очков у московского ЦСКА, который идёт на третьей строчке. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (17). На втором месте — «Спартак» (16).
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