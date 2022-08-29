Форвард «Краснодара» Олусегун ответил, считает ли себя самым быстрым игроком в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун признался, что считает себя самым быстрым игроком чемпионата России.

«Я самый быстрый игрок в РПЛ? Это моё главное качество — верю, что так и есть. Я стараюсь его улучшать на каждой тренировке», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков в семи турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Столько же очков у московского ЦСКА, который идёт на третьей строчке. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (17). На втором месте — «Спартак» (16).