Форвард «Краснодара» Олусегун ответил, считает ли себя самым быстрым игроком в РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун признался, что считает себя самым быстрым игроком чемпионата России.
«Я самый быстрый игрок в РПЛ? Это моё главное качество — верю, что так и есть. Я стараюсь его улучшать на каждой тренировке», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков в семи турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Столько же очков у московского ЦСКА, который идёт на третьей строчке. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (17). На втором месте — «Спартак» (16).
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