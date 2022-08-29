Одноклубник Дзюбы Балотелли хочет вернуться в Италию

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли мечтает вернуться Италию, но также получил предложение с трёхлетним контрактом от швейцарского «Сьона». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, 32-летний Балотелли хотел бы покинуть действующий клуб.

Балотелли выступает за «Адану» с июля 2021 года. В 35 матчах за команду нападающий забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает через два года.

После четырёх матчей «Адана Демирспор» с девятью очками идёт на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. В следующем туре «Демирспор» сыграет в гостях с «Хатайспором».

Напомним, за «Адану» также выступает российский нападающий Артём Дзюба.