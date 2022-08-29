Одноклубник Дзюбы Балотелли хочет вернуться в Италию
Поделиться
Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли мечтает вернуться Италию, но также получил предложение с трёхлетним контрактом от швейцарского «Сьона». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, 32-летний Балотелли хотел бы покинуть действующий клуб.
Балотелли выступает за «Адану» с июля 2021 года. В 35 матчах за команду нападающий забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает через два года.
После четырёх матчей «Адана Демирспор» с девятью очками идёт на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. В следующем туре «Демирспор» сыграет в гостях с «Хатайспором».
Напомним, за «Адану» также выступает российский нападающий Артём Дзюба.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:11
-
10:02
-
09:58
-
09:50
-
09:50
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
07:23
-
07:09
Партнерский контент