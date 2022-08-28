Главный тренер «Аданы» Винченцо Монтелла прокомментировал стычку с Балотелли

Наставник «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о стычке с Марио Балотелли прямо на поле после домашнего матча чемпионата Турции с «Умраниеспором», который завершился для его команды победой 1:0.



«Мы возлагаем на Балотелли более высокие ожидания – вот и всё. Это я ему и передал. Конечно, адреналин иногда заставляет его говорить и другие вещи. Но для меня на этом всё закончено. Этот инцидент исчерпан.



Что касается матча, он был трудным, как мы и предполагали. Знали, что противостоять нам будет команда, играющая компактно, имеющая качественную защиту и хорошо прессингующая. Нашей команде удалось забить быстрый гол, после чего удалось взять игру под контроль. Мы боролись до конца. Для нас важна сплочённость команды», – приводит слова Монтеллы ntv.com.tr.



Напомним, российский нападающий Артём Дзюба отыграл за «Адану» первый тайм, после чего был заменён на Балотелли. Сразу после финального свистка у Монтеллы состоялась стычка с Марио на поле. Их пришлось держать игрокам и персоналу команды.

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