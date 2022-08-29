Гвардиола: Силва незаменим для «Манчестер Сити» во многих вещах, он остаётся

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Бернарду Силва останется в команде.
«Бернардо Силва останется в «Манчестер Сити» — я дал ясно это понять. Он незаменим для нас во многих вещах. Он важный игрок, который может играть на трех, четырех или пяти позициях», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее стало известно, что интерес к 28-летнему португальскому футболисту проявляли «Барселона» и «ПСЖ». Сообщалось, что Бернарду Силва уже согласовал условия контракта с каталонским клубом, однако «Манчестер Сити» не хотел отпускать футболиста.
Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:
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