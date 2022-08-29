«Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью»
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило, что полузащитник Никола Моро перешёл в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Соглашение сторон предусматривает право полноценного выкупа хорватского игрока.
«Мы благодарим Николу за самоотверженную игру в нашем клубе на протяжении последних двух лет и желаем успехов в Серии А», — написала пресс-служба бело-голубых.
Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Моро в арендном соглашении с «Болоньей» может составить € 6 млн.
Никола выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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