Никола Моро выступил с заявлением после перехода из «Динамо» в «Болонью»

Хорватский полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из московского «Динамо». Напомним, футболист присоединился к итальянской «Болонье» на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа.
«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весёлых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом. Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моё пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.
Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперёд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка!
Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!» — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».
- 29 августа 2022
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