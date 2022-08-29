Никола Моро выступил с заявлением после перехода из «Динамо» в «Болонью»

Хорватский полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из московского «Динамо». Напомним, футболист присоединился к итальянской «Болонье» на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа.

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весёлых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом. Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моё пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.



Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперёд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка!



Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!» — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».