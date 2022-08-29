Слуцкий: у детского футбола мечта — кинуть в воду того, кто придумал федеральные стандарты

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о детском футболе в России.
«Я бы очень хотел, чтобы это дело послужило отправной точкой в изменении федеральных стандартов в школах.
Когда я глубоко погрузился в эту тему и открыл собственную школу, у всех своих более опытных коллег спрашивал: «Привлекали ли вас когда-нибудь к разработке федеральных стандартов?» Ни один из моих коллег никогда не говорил о том, что он знает или он был привлечён к разработке федеральных стандартов.
По существу, стандарты — это методика: сколько должны тренироваться дети, как часто, на какие турниры выезжают, на какие не выезжают. У нас у всех, кто сталкивался с детским футболом, мечта: найти человека, который придумал эти федеральные стандарты, зацементировать его в тазик и в воду скинуть», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 августа 2022
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