Тони Кроос рассказал, кем бы он хотел быть, если бы не стал футболистом

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что если бы не стал футболистом, то хотел бы быть певцом. Также футболист заявил, что любит ходить на концерты.

«Если бы не стал футболистом, я бы на самом деле хотел быть певцом. Пение — это талант, которого мне совершенно не хватает. Но уметь петь – это приятно. Здорово собирать своим пением стадионы, как это делает Робби Уильямс. Не менее здорово ездить в тур со своей группой.

Как фанат я люблю ходить на концерты. Это приятное развлечение, в процессе которого ты получаешь энергию толпы», — приводит слова Крооса Sport Illustrated.

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