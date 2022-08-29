Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос рассказал, кем бы он хотел быть, если бы не стал футболистом

Тони Кроос рассказал, кем бы он хотел быть, если бы не стал футболистом
Комментарии

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что если бы не стал футболистом, то хотел бы быть певцом. Также футболист заявил, что любит ходить на концерты.

«Если бы не стал футболистом, я бы на самом деле хотел быть певцом. Пение — это талант, которого мне совершенно не хватает. Но уметь петь – это приятно. Здорово собирать своим пением стадионы, как это делает Робби Уильямс. Не менее здорово ездить в тур со своей группой.

Как фанат я люблю ходить на концерты. Это приятное развлечение, в процессе которого ты получаешь энергию толпы», — приводит слова Крооса Sport Illustrated.

«Эспаньол» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 3-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Реал» взял трофей в первом же матче сезона! Бензема снова забил как великий «Реал» взял трофей в первом же матче сезона! Бензема снова забил как великий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022