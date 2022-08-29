Защитник «Крыльев» Солдатенков: не представляю, как можно посадить Ларина

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился впечатлениями от посещения заседания суда по делу бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.



«Я бы очень хотел, чтобы дело закончилось только положительно. Не представляю, как такого человека можно сажать в тюрьму за то, что он сделал со школой, с российским футболом. Очень много воспитанников из «Чертаново» играют в сборной страны, молодёжных сборных. Такое можно только поощрять», — передаёт слова Солдатенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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