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Тьерри Анри стал совладельцем «Комо», за который выступает Сеск Фабрегас

Тьерри Анри стал совладельцем «Комо», за который выступает Сеск Фабрегас
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Знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри стал совладельцем клуба Серии В «Комо». Анри вложил в клуб личные средства, став миноритарным акционером.

«Я давно ждал такого проекта, как «Комо». Клуб с амбициями, но, что более важно, придерживающийся тех же ценностей, что и я. Клуб и местное сообщество должны процветать. Я общался с командой, и они рассказали мне о существующих общественных инициативах и стремлении обеспечить процветание клуба и сообщества. Тогда я понял, что это отличная возможность для меня», — приводит слова Анри Daily Mail.

Напомним, ранее контракт с «Комо» подписал знаменитый футболист Сеск Фабрегас. По данным итальянских СМИ, он также приобрёл акции клуба.

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