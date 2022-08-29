Молодёжная сборная России сыграет с Беларусью и Казахстаном в сентябре
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Молодёжная сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора, который состоится в Минске с 19 по 25 сентября, проведёт два контрольных матча со сборными Беларуси и Казахстана, сообщает пресс-служба РФС.
Встречи состоятся 21 и 24 сентября соответственно. Первый матч команда Михаила Галактионова сыграет в Борисове на городском стадионе. Вторая встреча состоится в Минске на стадионе «Трактор».
Тренерский штаб на ближайший учебно-тренировочный сбор планирует вызвать игроков 2002 г.р. и младше с целью дальнейшего просмотра кандидатов.
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов совмещает работу в национальной команде с тренерским постом в ФК «Пари Нижний Новгород». Специалисту 38 лет.
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