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Кечинов: «Спартак» правильно избавился от Кофрие. Абаскаль не видел в нём перспективы

Кечинов: «Спартак» правильно избавился от Кофрие. Абаскаль не видел в нём перспективы
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе защитника красно-белых Максимилиано Кофрие в «Клермон» на правах аренды.

«Когда в «Спартак» брали Кофрие, думали, что он усилит игру команды. При Виктории и Ваноли он играл, но пришёл Абаскаль, который перестал его ставить. Тренер не видит его в стартовом составе, да и вообще в игре «Спартака».

А зачем «Спартаку» легионер, который просто сидит на лавке? Кофрие не был сильнее наших ребят: тех же Денисова и Чернова. «Спартак» правильно решил избавиться от Кофрие. Если я правильно помню, то при Абаскале он и не сыграл ни минуты. Главный тренер не видел в нём никакой перспективы. Правильно, что Кофрие отдали в аренду», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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