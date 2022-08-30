Матч Серии B прерывался из-за отключения освещения
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29 августа во время матча 3-го тура итальянской Серии B между «Комо» и «Брешией» на стадионе «Джузеппе Синигалья» в городе Комо (Италия) отключилось освещение. Арена погрузилась в полную темноту, так как электричества не было во всём районе, окружающем стадион.
Игра продолжилась через восемь минут. К первому тайму арбитр добавил 11 минут. Матч закончился победой «Брешии» со счётом 1:0. Единственным мячом отметился итальянский полузащитник Массимо Бертаньоли. Хозяева с 44-й минуты играли в меньшинстве.
Встреча завершила 3-й тур второй по значимости лиги в Италии. Победа позволила гостям набрать шесть очков и подняться на шестую строчку в турнирной таблице. «Комо» с двумя очками занимает 17-е место.
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