Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С ним давно всё понятно». Карпин отреагировал на слова депутата Терюшкова о Захаряне

«С ним давно всё понятно». Карпин отреагировал на слова депутата Терюшкова о Захаряне
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова депутата Романа Терюшкова, входящего в наблюдательный совет «Химок», который сравнил с предательством возможный переход нападающего Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно всё понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте — нужно уезжать», — приводит слова Карпина «РБК-Спорт».

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Захарян забил один гол и отдал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата России. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Новость по теме
Терюшков — о Захаряне в «Челси»: выступать в Англии сейчас сродни предательству
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022