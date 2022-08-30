«С ним давно всё понятно». Карпин отреагировал на слова депутата Терюшкова о Захаряне

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова депутата Романа Терюшкова, входящего в наблюдательный совет «Химок», который сравнил с предательством возможный переход нападающего Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно всё понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте — нужно уезжать», — приводит слова Карпина «РБК-Спорт».

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.



В нынешнем сезоне Захарян забил один гол и отдал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата России. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.