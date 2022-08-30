Павлюченко – о матче легенд между «Спартаком» и «Зенитом»: будет спортивная рубка

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча легенд с «Зенитом». Матч состоится 2 сентября и пройдёт на «Открытие Арене».

«Такой матч бывает раз в 100 лет, как отказаться от участия. Интерес будет большой и со стороны игроков, и со стороны болельщиков. В составе и более молодые спартаковские ветераны, и более возрастные — Титов, Тихонов, Аленичев. Интересно собраться вместе и поиграть. За «Зенит» тоже хорошие ребята выйдут. Мы много лет играли друг против друга, и сейчас любопытно будет посмотреть на себя на другом уровне. Все думают, что будет игра «хи‑хи, ха‑ха», что все будут уступать друг другу. Да ни фига! У спартачей осадок остался после первой игры в Питере. Настрой будет пожестче. И жду стыков, потому что на поле друзей нет. Будет спортивная рубка по всем правилам, все серьезно», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Напомним, Напомним, первый матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге и тогда победу со счётом 2:0 одержал «Зенит».