Роман Павлюченко: я ещё наиграюсь и принесу пользу

Российский нападающий «Знамя» Роман Павлюченко рассказал о своей игровой форме и планах на будущее.
«Понятно, что Вторая лига — это профессионалы, но по факту я с большим футболом уже закончил. Я получаю удовольствие от игры, делюсь опытом с молодыми ребятами, помогаю клубу, старюсь забивать, выполняю работу на 100%. В этом сезоне так сложилось, что немного играю. Но календарь плотный, я ещё наиграюсь и принесу пользу. Этот сезон будет последним? Не ставлю себе такую задачу. Буду чувствовать нормально, что могу ещё двигаться и тренироваться, то почему не продолжать? Этот сезон точно доиграю, а дальше будем смотреть. В планах ли тренерские курсы? Пока не рассматриваю этот вариант», – приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».
Отметим, что за «Знамя» выступают сразу несколько известных в прошлом игроков – Роман Павлюченко, Тарас Бурлак, Андрей Ещенко и Ренат Янбаев.
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