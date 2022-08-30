Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение «Валенсии» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Команда, которой руководит итальянец, проиграла со счётом 0:1.
«Трудно говорить об этой игре. Ноль очков в последних двух матчах — это неправильно. Но я сказал игрокам, что мы должны работать и смотреть дальше. Вы не можете сказать, что вам не повезло, или что рефери ошибся. Мы должны продолжать. Я знаю только один способ достичь успеха – это работа. Кавани? Он не играл три месяца. Посмотрим, как он и в каком состоянии», — приводит слова Гаттузо Marca.
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Благодаря этой победе мадридский клуб одержал победу со счётом 1:0 и набрал шесть очков по итогам трёх туров чемпионата. У «Валенсии» остаётся в активе три очка, команда проиграла вторую встречу подряд.
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