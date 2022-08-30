Агент Милинковича-Савича: все в «Ювентусе» любят Сергея, но он им не по карману
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Агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича Матея Кежман рассказал о будущем сербского футболиста.
«Сергей остаётся в «Лацио». Запросы президента команды? 100 млн — слишком много. «Ювентус»? Его там все любят, мы говорили об этом в прошлом, но сейчас Милинкович-Савич им не по карману.
Продление контракта с «Лацио»? До чемпионата мира ещё есть время», — приводит слова Кежмана журналист Николо Скира в «Твиттере».
27-летний Милинкович-Савич перешёл в итальянскую команду летом 2015 года из «Генка». В трёх матчах нынешнего сезона чемпионата страны полузащитник отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Аргентинский футболист лёжа пробросил мяч между ног сопернику. Видеоролик:
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