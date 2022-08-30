Агент Милинковича-Савича сделал заявление о будущем сербского футболиста в «Лацио»

Матея Кежман, представитель 27-летнего сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича, сделал заявление о будущем своего клиента в римском «Лацио» на фоне интереса к нему со стороны многих европейских клубов.



«Решение принято: Милинкович-Савич останется в «Лацио» этим летом», — цитирует Кежмана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Corriere dello Sport. При этом, согласно информации самого инсайдера – никаких переговоров по возможной продаже сербского хавбека этим летом не велось, несмотря на слухи об интересе со стороны других команд.



Напомним, контракт Сергея Милинковича-Савича с римским «Лацио» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 70 млн.

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