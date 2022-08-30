«Видимо, неугоден». Добровольский заявил, что в России ему не платят олимпийскую стипендию

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский заявил, что не получает олимпийскую стипендию, хотя основания для её получения у экс-спортсмена есть.
«Олимпийская медаль есть. Некоторым чиновникам выслал фото. Четвёртый год не платят олимпийскую стипендию. Все получают, а я — нет. Когда мне назвали одну причину, я перестал спрашивать насчёт остальных. Сказали, что внутренний российский паспорт у меня просрочен. Ну я и отослал им фото медали и первой страницы паспорта. Менять его положено в 45 лет, а я в 46 поменял. И теперь он уже никогда не может быть просроченным. Видимо, с моим характером я неудобен или неугоден. А может, не заслужил и нужно было не шесть, а девять голов на Олимпиаде забить?» — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Символическая сборная СССР от IFFHS
- 30 августа 2022
-
13:08
-
13:08
-
13:03
-
13:00
-
12:42
-
12:40
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:37
-
11:32
-
11:15
-
11:12
-
11:01
-
10:58
-
10:35
-
10:21
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:07
-
08:54
-
08:45
-
08:42
-
08:42
-
08:30