«Видимо, неугоден». Добровольский заявил, что в России ему не платят олимпийскую стипендию

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский заявил, что не получает олимпийскую стипендию, хотя основания для её получения у экс-спортсмена есть.

«Олимпийская медаль есть. Некоторым чиновникам выслал фото. Четвёртый год не платят олимпийскую стипендию. Все получают, а я — нет. Когда мне назвали одну причину, я перестал спрашивать насчёт остальных. Сказали, что внутренний российский паспорт у меня просрочен. Ну я и отослал им фото медали и первой страницы паспорта. Менять его положено в 45 лет, а я в 46 поменял. И теперь он уже никогда не может быть просроченным. Видимо, с моим характером я неудобен или неугоден. А может, не заслужил и нужно было не шесть, а девять голов на Олимпиаде забить?» — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Символическая сборная СССР от IFFHS