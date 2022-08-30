RMC: Погба был готов заплатить старшему брату-шантажисту € 100 тыс., тот просил € 13 млн

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба был готов заплатить шантажистам € 100 тыс., однако такое предложение их не устроило, они требуют € 13 млн. Об этом сообщает RMC Sport.
Напомним, как развивались события: Погба рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что его поймали друзья детства и двое мужчин в капюшонах, вооружённых автоматами. По его словам, банда потребовала € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. В то же время вымогатели утверждали, что тайно защищали Погба на протяжении 13 лет.
Также банда несколько раз запугивала футболиста в Турине. В полиции Поль сообщил, что узнал среди подозреваемых своего брата Матиаса Погба. После этого эпизода Поль Погба обратился к юристам своего клуба, которые решили уведомить полицию.
Ранее Матиас опубликовал в «Твиттере» видео, в котором обещал раскрыть правду о своём брате, а также Килиане Мбаппе, что стало известно позднее.
Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик:
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