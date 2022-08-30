Погба может покинуть сборную Франции, если окажется, что он пытался проклясть Мбаппе

Нападающий Поль Погба может лишиться места в национальной команде Франции, если подтвердится тот факт, что он пытался наложить проклятие при помощи шамана на своего партнёра по команде Килиана Мбаппе, сообщает The Score.

Отмечается, что информацию о том, что Погба пытался наложить проклятие на Мбаппе сообщил старший брат Погба Матиас, который вымогает у Поля € 13 млн.

Отмечается, что Мбаппе и его окружение следит за делом Погба и если то, что сказал Матиас окажется правдой, это может повлиять на общение между двумя нападающими в национальной команде. В таком случае не исключено, что Погба придётся покинуть сборную Франции чтобы не портить атмосферу в коллективе накануне предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.