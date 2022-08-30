Добровольский: российских футболистов портят деньги. Им никогда не дадут столько в Европе
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский считает, что российских футболистов испортили деньги — у них нет желания играть в топ-чемпионатах, потому что там им не будут платить большие зарплаты, как в РПЛ.
«Наших футболистов портят деньги. У них реально нет желания играть за рубежом. Им никогда не дадут в Европе столько, сколько они получают в России. Тот же Миранчук уехал на меньшую зарплату, чем имел в «Локомотиве». И правильно сделал парень. Всех денег не заработаешь. Наверное, других просто не приглашают», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Игорем Добровольским читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
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