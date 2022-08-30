«Борнмут» уволил главного тренера после 0:9 от «Ливерпуля»

«Борнмут» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Скотта Паркера. Под его руководством команда в 4-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) проиграла «Ливерпулю» со счётом 0:9. Всего в трёх матчах «Борнмут» одержал лишь лишь одну победу над «Астон Виллой» (2:0), а затем разгромно проиграл «Манчестер Сити» (4:0), «Арсеналу» (3:0) и «Ливерпулю», о котором писалось ранее.

41-летний Паркер возглавил «Борнмут» в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице прошлого сезона Чемпионшипа и автоматически поднялась в АПЛ.

После четырёх туров «Борнмут» с тремя очками расположился на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.

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