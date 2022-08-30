Шесть тренеров клубов АПЛ потеряли работу cразу после поражения от «Ливерпуля» Клоппа

Главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер стал шестым специалистом, который потерял свою должность сразу же после поражения от «Ливерпуля» в матче английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Whoscored.

Ранее этой участи удостаивались Франченско Гвидолин («Суонси», 2016 год), Славен Билич («Вест Хэм», 2017 год), Славиша Йоканович («Фулхэм», 2018 год), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», 2018 год) и Марку Силва («Эвертон», 2019 год).

41-летний Паркер возглавил «Борнмут» в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице прошлого сезона Чемпионшипа и автоматически поднялась в АПЛ. Его «Борнмут» проиграл «Ливерпулю» 0:9 в 4-м туре чемпионата Англии.

Кто из топ-тренеров сейчас без работы? Видеоролик: