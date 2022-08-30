«За будущее России страшно с такой позицией тренера». Терюшков ответил Карпину
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Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков ответил на критику в свой адрес со стороны главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
«Валерий Карпин (главный тренер сборной по футболу России) считает, что футболисту Захаряну из «Динамо» необходимо уезжать в английскую Премьер-лигу (АПЛ), если только представится такая возможность. Потому что АПЛ — это «солидный чемпионат»...
Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека.
За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», — написал Терюшков в своём телеграм-канале.
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