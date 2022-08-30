Денис Черышев может стать игроком «Венеции»

Итальянская «Венеция» рассматривает вариант подписания полузащитника сборной России Дениса Черышева, информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, в ближайшее время представители Черышева встретятся с руководством «Венеции» для обсуждения сотрудничества.

Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

На протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»). На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи.

Красивый гол Черышева за «Валенсию»:

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