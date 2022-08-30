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В «Венеции» подтвердили, что Черышев близок к переходу в итальянский клуб

В «Венеции» подтвердили, что Черышев близок к переходу в итальянский клуб
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Скаут итальянского футбольного клуба «Венеция» Александр Мента подтвердил, что российский полузащитник Денис Черышев близок к подписанию контракта с командой.

«Это правда — Денис Черышев близок к переходу в «Венецию», — сказал Александр Мента в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

На протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»). На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи.

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