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«Спартак» — «Крылья Советов»: составы команд на матч Кубка России

«Спартак» — «Крылья Советов»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Хубулов, Соколов, Горшков, Липовой, Шитов.

Напомним, «Спартак» являются действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Лидером по количеству завоёванных наград является «Локомотив», на счету которого девять Кубков России.

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