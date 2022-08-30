«Спартак» — «Крылья Советов»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».



«Спартак»: Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.



«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Хубулов, Соколов, Горшков, Липовой, Шитов.



Напомним, «Спартак» являются действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Лидером по количеству завоёванных наград является «Локомотив», на счету которого девять Кубков России.