«Спартак» — «Крылья Советов»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Хубулов, Соколов, Горшков, Липовой, Шитов.
Напомним, «Спартак» являются действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Лидером по количеству завоёванных наград является «Локомотив», на счету которого девять Кубков России.
- 30 августа 2022
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:10
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:19
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:24