Осинькин объяснил, почему ждёт ротацию в составе «Спартака» в игре с «Крыльями»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему ожидает, что состав «Спартака» потерпит изменения в первом матче Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится сегодня.

«Сейчас возникает вопрос: кто будет играть у «Спартака» — у них впереди матч с «Зенитом». Всегда есть определённая ротация, связанная с тем, что более широкий список игроков — в таком случае нужно задействовать всех футболистов, чтобы все почувствовали себя частью команды. Мы уверены, что у «Спартака» будет небольшая ротация.

Из этого может получиться, что команда немножко может потерять в сыгранности. У нас такие же сложности. Помимо этого, у нас короче скамейка на данный момент. Но мы постараемся реализовать свои шансы в этом матче. Понятно, что «Спартак» — фаворит, но мы собираемся играть в футбол», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.