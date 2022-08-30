Осинькин объяснил, почему ждёт ротацию в составе «Спартака» в игре с «Крыльями»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему ожидает, что состав «Спартака» потерпит изменения в первом матче Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится сегодня.
«Сейчас возникает вопрос: кто будет играть у «Спартака» — у них впереди матч с «Зенитом». Всегда есть определённая ротация, связанная с тем, что более широкий список игроков — в таком случае нужно задействовать всех футболистов, чтобы все почувствовали себя частью команды. Мы уверены, что у «Спартака» будет небольшая ротация.
Из этого может получиться, что команда немножко может потерять в сыгранности. У нас такие же сложности. Помимо этого, у нас короче скамейка на данный момент. Но мы постараемся реализовать свои шансы в этом матче. Понятно, что «Спартак» — фаворит, но мы собираемся играть в футбол», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 августа 2022
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