Француз с российским паспортом Ле Таллек перешёл в «Торпедо»

Французский футболист Дамьен Ле Таллек, являющийся гражданином России, перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба автозаводцев. Ле Таллек — двукратный чемпион Сербии. Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. Хавбек не будет считаться легионером.

32-летний Ле Таллек находится без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

«Торпедо» с одним очком после семи туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте. Ниже москвичей находится екатеринбургский «Урал» с одним очком в активе.