Француз с российским паспортом Ле Таллек перешёл в «Торпедо»
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Французский футболист Дамьен Ле Таллек, являющийся гражданином России, перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба автозаводцев. Ле Таллек — двукратный чемпион Сербии. Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. Хавбек не будет считаться легионером.
32-летний Ле Таллек находится без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».
«Торпедо» с одним очком после семи туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте. Ниже москвичей находится екатеринбургский «Урал» с одним очком в активе.
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