«Торпедо» — ЦСКА. Резерв Федотова затмит основу. Доказательства — в Кубке России

31 августа состоится матч группового этапа Кубка России «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Торпедо» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Почему игра ЦСКА с «Торпедо» превратится в избиение.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — ЦСКА 31 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Кубка России (31.08.2022)

На 31 августа в российском футболе запланировано 32 встречи второго раунда Кубка России. Отдельное внимание стоит уделить матчу московского «Торпедо» Николая Савичева и ЦСКА Владимира Федотова. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, начало — в 17:00 мск. Новая стадия Кубка России обещает зрителям большое количество эмоций.

«Торпедо» после попадания в РПЛ показывает невыразительные результаты. За семь туров у команды нет побед, лишь одна ничья — с «Крылья Советов» (1:1), а в последнем туре проиграли «Краснодару» (1:4). Уровень явно не дотягивает до РПЛ, потому лишь 15-е место и один балл в активе. Ниже только «Урал». А в Кубке России сразу предстоит сыграть с одним из лидеров чемпионата — ЦСКА.

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иС приходом Владимира Федотова ЦСКА преобразился в игровом плане. Команда после семи туров расположилась на третьей строчке с 14 баллами. Выше только «Спартак» с 16 баллами и «Зенит» — с 17. При этом у армейцев лишь одно поражение, как раз от «Зенита» (1:2). Накануне в 7-м туре они сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).



При этом стоит отметить, что у ЦСКА было довольно неплохое усиление состава в межсезонье. Клуб арендовал защитника Мойзеса Барбозу из «Интернасьонала» с правом выкупа, а также осуществил трансферы полузащитников Саши Зделара из «Партизана» и Виктора Фелипе Мендеса из «Унион Эспаньола». И это ещё не весь список.

У «Торпедо» же легионеров нет, а из трансферов можно выделить переход защитника Игоря Смольникова из тульского «Арсенала», а также подписания вратаря Егора Бабурина и нападающего Максима Турищева из «Ростова». Негусто. Да и новые игроки пока не могут повлиять на исход встреч в положительную сторону. Клуб явно не дотягивает. Возможно, не стоило менять половину состава перед стартом нового сезона в РПЛ.

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Плюс «Торпедо» после семи туров пропустило больше всех мячей — 18, а забило лишь четыре. Защита явно нуждается в усилении. Равно как и нападение. Проблем хватает, работы предстоит много. У ЦСКА же всё куда лучше: 16 забитых и лишь семь пропущенных мячей. При этом очных встреч насчитывается 35. 17 побед на счету ЦСКА и 11 — у «Торпедо». Статистика на удивление близка, но по уровню игры автозаводцы сильно уступают.



Потому фаворитом встречи заслуженно является ЦСКА. При этом за последние 10 встреч лишь дважды тотал был больше двух мячей. Правда, сейчас на эту статистику уповать не стоит. У «Торпедо» с защитой большие проблемы, а армейцы только в прошлом туре РПЛ не сумели забить. Потому у гостей есть все шансы улучшить результативность. «Победа ЦСКА + тотал больше 2.5 мяча за 2.60» смотрится отменно.



У Владимира Федотова есть и легионеры в составе, и опытный Игорь Акинфеев в воротах. Потому нет явных надежд, что у «Торпедо» будут шансы на успех. Или хотя бы шанс на гол престижа в этой встрече. Хотя Владимир Федотов на пресс-конференции уже обмолвился о ротации состава, так как основные игроки наелись в игре с «Ростовом», им нужен отдых.

Впрочем, запас у красно-синих в кои-то веки солидный. Многие легионеры точно будут в составе, да и без них есть кому себя проявить. В защите, на наш взгляд, можно ждать выхода в старте голкипера Торопа и защитников Фукса, Каптиловича и Лукина. Они тренируются с первой командой и получали практику в молодёжке, а Фукс наконец восстановился. Так что проблем, думаем, не возникнет.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Торпедо» М — ЦСКА 31 августа 2022 года

«Торпедо» никак не может наладить игру в чемпионате России, идёт без побед. У ЦСКА лишь одно поражение в семи турах РПЛ и по составу всё отменно — есть легионеры и опытные игроки. У номинальных хозяев пока нет рычагов давления, проблемы в обороне и нападении сейчас превалируют. Потому проверим ставку на ЦСКА через тотал больше.



Ставка: победа ЦСКА + тотал больше 2.5 мяча за 2.60.

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