Романо: «Байер» ведёт переговоры о переходе Госенса из «Интера»

Леверкузенский «Байер» начал переговоры с миланским «Интером» о переходе защитника сборной Германии Робина Госенса. Речь идёт об аренде с обязательным выкупом, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в сделку также может быть включён нидерландский защитник «аспириновых» Митчел Баккер.

Госенс начал выступления за «Интер» с зимы этого года. На его счету 12 матчей, один гол и одна голевая передача за «нерадзурри». Большую часть своей карьеры к этому моменту 28-летний защитник провёл в «Аталанте», в которой выступал с лета 2017 года до перехода в «Интер». За бергамасков Госенс провёл 157 игр, забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу. Осенью 2020 года он дебютировал за сборную Германии.