Мелёшин забил в дебютном матче, Овсянников отразил пенальти. Фото победы «Спартака»

Сегодня, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.



Единственный мяч во встрече забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин.

Гильермо Абаскаль рассказал, как было принято решение поставить 18-летнего нападающего Павла Мелёшина в стартовый состав на матч Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).



«У нас не было двух игроков атаки: Николсона из-за дисквалификации и Зиньковского из-за травмы, поэтому решили дать шанс Мелёшину. Он провёл с нами шесть тренировок, доказал своим отношением, что готов помочь команде. Отправлял своего помощника смотреть его матчи вживую. После этого мы приняли решение доверить ему время в стартовом составе».