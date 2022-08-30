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Мелёшин забил в дебютном матче, Овсянников отразил пенальти. Фото победы «Спартака»

Мелёшин забил в дебютном матче, Овсянников отразил пенальти. Фото победы «Спартака»
Павел Мелёшин забил дебютный гол за «Спартак»
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Сегодня, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин.

Гильермо Абаскаль рассказал, как было принято решение поставить 18-летнего нападающего Павла Мелёшина в стартовый состав на матч Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«У нас не было двух игроков атаки: Николсона из-за дисквалификации и Зиньковского из-за травмы, поэтому решили дать шанс Мелёшину. Он провёл с нами шесть тренировок, доказал своим отношением, что готов помочь команде. Отправлял своего помощника смотреть его матчи вживую. После этого мы приняли решение доверить ему время в стартовом составе».

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