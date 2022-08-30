Аканджи близок к переходу в «Манчестер Сити»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги. В швейцарце заинтересован «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, переговоры находятся на завершающей стадии. «Горожане» предложили за защитника € 17 млн, и ожидается, что «Боруссия» его примет.
В сезоне-2022/2023 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в € 30 млн.
Текущий договор футболиста с дортмундцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее к игроку проявляли активный интерес команды из Примеры и английской Премьер-лиги. Аканджи также выступал в составе своей национальной сборной на Евро-2020.
- 30 августа 2022
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