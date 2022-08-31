Один из двух легионеров «Шахтёра»: я остался из любви к клубу и Украине

Буркинийский нападающий украинского «Шахтёра» Ласина Траоре высказался о причинах, по которым он, в отличие от других легионеров, не покинул клуб в межсезонье.



«Решил остаться в первую очередь из-за моей любви к клубу и стране, которая прекрасно меня встретила, когда всё было хорошо. Я чувствовал себя дома с первого дня. Также все мои партнёры по команде и руководство поддерживали меня после моей травмы до сегодняшнего дня. Уважение является одной из главных жизненных ценностей в Буркина-Фасо. И я вернусь в ближайшее время, чтобы иметь возможность сыграть в следующем матче.



Хочу сказать болельщикам «Шахтёра», что Траоре вернулся с ещё большим желанием и мотивацией. Легко не будет, глядя на то, через что прошла команда. Но мы сразимся вместе за честь клуба в украинском чемпионате и Лиге чемпионов», – приводит слова Траоре официальный сайт «Шахтёра».



В сентябре 2021 года Ласина Траоре получил серьёзную травму передней крестообразной связки в матче Лиги чемпионов с «Интером». Он пропустил около года и до сих пор не принимал участия в официальных играх.