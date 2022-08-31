Конкурент Дзюбы по «Адана Демирспор» Марио Балотелли принял решение перейти в «Сьон»
Поделиться
32-летний известный итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий за турецкий «Адана Демирспор», в котором играет российский форвард Артём Дзюба, принял решение сменить клуб. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, Балотелли достиг полного соглашения со швейцарским «Сьоном». Однако осталось урегулировать юридическую сторону перехода со своим нынешним клубом. Уже сегодня утром Марио пройдёт медицинское обследование перед переходом в новую команду.
Напомним, Балотелли пополнил состав «Адана Демирспор» летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из «Монцы». Всего он успел провести за турецкий клуб 34 матча, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
05:42
-
05:36
-
05:06
-
05:01
-
04:54
-
04:43
-
04:12
-
03:59
-
03:55
-
03:24
-
02:45
-
02:43
-
02:31
-
02:15
-
01:38
-
01:32
-
01:16
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:30
-
00:18
-
00:06
-
00:02
- 30 августа 2022
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:15
-
23:14
-
22:51
Партнерский контент