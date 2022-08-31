Конкурент Дзюбы по «Адана Демирспор» Марио Балотелли принял решение перейти в «Сьон»

32-летний известный итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий за турецкий «Адана Демирспор», в котором играет российский форвард Артём Дзюба, принял решение сменить клуб. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Балотелли достиг полного соглашения со швейцарским «Сьоном». Однако осталось урегулировать юридическую сторону перехода со своим нынешним клубом. Уже сегодня утром Марио пройдёт медицинское обследование перед переходом в новую команду.

Напомним, Балотелли пополнил состав «Адана Демирспор» летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из «Монцы». Всего он успел провести за турецкий клуб 34 матча, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.