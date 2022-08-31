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Спортдиректор «Салернитаны»: нам нравится Николсон из «Спартака», но он очень дорогой

Спортдиректор «Салернитаны»: нам нравится Николсон из «Спартака», но он очень дорогой
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Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис высказался о возможном трансфере ямайского нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона в итальянский клуб.

«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», — сказал Де Санктис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что в шорт-листе «Салернитаны» оказались 25-летний нападающий московского «Спартака» Николсон, поляк Кшиштоф Пёнтек из «Герты» и украинец Артём Довбик, выступающий на родине за «Днепр-1». Именно из этих трёх футболистов итальянский клуб попытается заполучить одного до конца трансферного окна.

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